Ambiente mantém quatro secretarias de Estado com três caras novas

O Ministério do Ambiente e Ação Climática vai começar a legislatura com três secretários de Estado novos, mantendo-se João Galamba, que fica como Adjunto e da Energia, segundo a lista hoje anunciada.

Para a Secretaria de Estado do Ambiente entra Inês dos Santos Costa - que substitui João Ataíde -, adjunta de Matos Fernandes desde 2016 e doutorada em Engenharia do Ambiente pelo Instituto Superior Técnico.

Como secretário de Estado da Mobilidade fica Eduardo Nuno Rodrigues e Pinheiro, que foi vice-presidente do conselho de administração da Agência de Energia do Porto, autarca em Matosinhos e é licenciado em Sociologia pela Universidade Nova de Lisboa.

A secretaria de Estado da Conservação da Natureza e do Ordenamento do Território passa a chamar-se também das Florestas e entra João Paulo Marçal Lopes Catarino em substituição de Célia Ramos.

João Paulo Marçal Lopes Catarino foi no governo anterior o secretário de Estado da Valorização do Território, sob a tutela do ministro da Economia.

O primeiro-ministro indigitado, António Costa, apresentou hoje ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, uma equipa de 50 secretários de Estado para o XXII Governo Constitucional.

Lusa