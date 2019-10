Berta Nunes será a próxima secretária de Estado das Comunidades Portuguesas

A médica e ex-presidente da Câmara Municipal de Alfândega de Fé Berta Nunes é a próxima secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, segundo a lista apresentada hoje pelo primeiro-ministro.



Berta Ferreira Milheiro Nunes licenciou-se em medicina e cirurgia pela Faculdade de Medicina do Porto, sendo doutorada em Antropologia médica pela Escola de Medicina Abel Salazar, no Porto.

Desempenhou as funções de presidente da Câmara de Alfândega de Fé entre 2009 e 01 de agosto, altura em que suspendeu o mandato para concorrer às legislativas como número dois do PS pelo distrito de Bragança.

Presidiu à mesa da Assembleia Geral dos Resíduos Nordeste e foi membro da Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás os Montes.

Na área da saúde, exerceu medicina no Centro de Saúde de Alfândega da Fé (1985 a 2006), tendo dirigido a instituição entre 1996 a 2002.

Foi orientadora de formação do internato de Clínica Geral desde 1999 e diretora do Internato no Distrito de Bragança em 2005, colaborando na Faculdade de Medicina do Porto, no Departamento de Clínica Geral, até 2005, no âmbito do programa "contacto rural".

Entre 2005 e 2009 coordenou a Sub-Região de Saúde de Bragança e em 2009 foi a diretora executiva do Agrupamento de Centros de saúde do Nordeste (ACES).

Como próxima secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes sucede a José Luís Carneiro, que vai assumir as funções de secretário-geral adjunto do PS.

Berta Nunes é a única cara nova entre os secretários de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mantendo-se Ana Paula Zacarias nos Assuntos Europeus, Teresa Ribeiro nos Negócios Estrangeiros e Cooperação e Eurico Brilhantes Dias na Internacionalização.

Lusa