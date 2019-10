“Hoje é o dia mais importante porque é expectável que o nível da água suba”

“Trata-se de um salvamento de grande complexidade e quem vai realizar o resgate está exposta a certos riscos” explicou Joaquim Leonardo, numa entrevista ao telefone, na Edição da Manhã. Considera ainda que é “cedo para se definir o salvamento que se vai realizar” e as próximas horas são fulcrais até porque está previsto que o nível das águas suba.

Equipa de resgate procura quatro espeleólogos portugueses em gruta espanhola

As equipas de socorro que tentam resgatar os quatro portugueses retidos numa gruta no norte de Espanha aguardam pela descida do nível da água, para entrarem na gruta.

Os Portugueses pertencem ao Clube de Montanhismo Alto Relevo de Valongo, região do Porto.