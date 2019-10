Nova ciclovia da Foz provoca polémica entre os condutores

A nova ciclovia da Foz, no Porto, ficou pronta na semana passada e está a provocar polémica, uma vez que os condutores se queixam da falta de segurança, visto que as faixas de rodagem ficaram mais estreitas para dar lugar às bicicletas.



Para criar espaço para os ciclistas, a faixa de rodagem em duas avenidas ficou mais estreita e há relatos quase diários de pequenos acidentes. A autarquia garante, no entanto, que há mais segurança e pede aos condutores para cumprirem os limites de velocidade.

A Câmara Municipal do Porto manteve as quatro vias de trânsito na Avenida do Brasil e na Avenida Montevideu. A autarquia defende a necessidade de retirar os ciclistas do passeio e admite reforçar a sinalização.