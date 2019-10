Dois dias de luto nacional pela morte de ministro cabo-verdiano

O primeiro-ministro de Cabo Verde decretou dois dias de luto nacional, a partir de hoje, em memória do ministro-adjunto, Júlio Herbert, encontrado morto no seu gabinete, na cidade da Praia, na segunda-feira.



"Considerando o percurso do Júlio Herbert e os esforços consentidos no processo de afirmação política, económica, social e cultural de Cabo Verde, principalmente no nosso continente, entendemos, em expressão de justa homenagem, declarar esses dois dias de luto oficial", lê-se na mensagem do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, divulgada ao final da manhã.



"Governo decreta dois dias de luto nacional, 22 e 23 de outubro", refere a mensagem, sublinhando tratar-se de um "momento de luto e de tristeza".



O ministro adjunto do primeiro-ministro de Cabo Verde para a Integração Regional, Júlio Herbert, 64 anos, foi encontrado morto ao final da tarde de segunda-feira, no seu gabinete, no Palácio do Governo, na Praia, confirmou na altura à Lusa fonte governamental.



Elementos da Polícia Nacional cabo-verdiana foram chamados ao local, procedimento habitual neste tipo de ocorrência, precisou a mesma fonte.



Não são conhecidos até ao momento indícios de crime neste caso, tudo apontando para um problema de saúde, acrescentou a fonte.



Uma outra fonte governamental explicou à Lusa que o corpo de Júlio Herbert foi retirado do gabinete já durante a noite, estando prevista a realização da autópsia durante a manhã de hoje.



"É com sentimento generalizado de pesar e comoção que o país recebeu a notícia do passamento do Dr. Júlio Herbert", lê-se ainda na mensagem do primeiro-ministro, que destaca ter desempenhado "as suas funções com elevado sentido de Estado".



Júlio Herbert, um dos 13 ministros do atual executivo cabo-verdiano, era formado em Diplomacia pelo Instituto Rio Branco, de Brasília, e em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.



Entre outros cargos, o até agora ministro adjunto do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, foi cônsul-geral adjunto de Cabo Verde em Boston, Estados Unidos, assessor político-diplomático da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), conselheiro do Presidente da República e conselheiro político e diplomático do primeiro-ministro.



Diplomata de carreira, Júlio Herbert nasceu em 16 de novembro de 1954 em Bissau, capital da Guiné-Bissau.

Lusa