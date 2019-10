Três pescadores resgatados em Vila do Conde

Três pescadores foram hoje resgatados, com ferimentos ligeiros, depois da embarcação onde seguiam ter encalhado ao largo de Vila Chã, concelho de Vila do Conde, informou à agência Lusa o comandante da capitania local.



Segundo José Marques Coelho, o acidente ocorreu o início desta manhã, quando a embarcação onde estavam os três pescadores a trabalhar "embateu em rochas e encalhou, perto da costa, sendo os tripulantes resgatados por uma outra embarcação de pesca local que estava nas proximidades".



O comandante da capitania da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, distrito do Porto, detalhou que, "após o alerta, foram mobilizados para o local a lancha salva-vidas do Instituto Socorros a Náufragos, o piquete da Polícia Marítima, os Bombeiros Voluntários e Vila do Conde e o INEM".



O responsável pela autoridade marítima nos dois concelhos detalhou, ainda, que "os tripulantes foram levados para terra apenas com ferimentos ligeiros, embora dois deles tenha sido encaminhados para o hospital com sinais de hipotermia".



José Marques Coelho explicou, também, que a embarcação encalhada foi posteriormente retirada para terra, com auxílio dos populares e de um trator.



De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional Emergência e Proteção Civil, o alerta para o "afundamento ou adornamento" foi dado às 07:25, tendo mobilizado 16 operacionais e sete viaturas.

