A4 reabre em Mirandela após 8h de corte devido a despiste

A Autoestrada 4 (A4) reabriu ao trânsito na zona de Mirandela, depois de cerca de oito horas cortada, num percurso de seis quilómetros, devido ao despiste de um camião na madrugada de hoje, disse fonte da GNR.

O acidente sem vítimas ocorreu "às 03:45", segundo o comando distrital de Bragança da GNR, e obrigou ao corte da autoestrada, entre os nós de Mirandela e do Romeu, no sentido Mirandela-Bragança e a condicionar o trânsito no sentido contrário.

Segundo a fonte da GNR, pelas 12:30, a circulação naquele troço da A4 fazia-se ainda de forma condicionada.

O corte foi efetuado para permitir a operação de remoção do veículo pesado de mercadorias e dos destroços, bem como para proceder à limpeza da via e à reparação de equipamento, como o separado central.

O trânsito, no sentido Mirandela-Romeu, foi desviado para a estrada nacional 15 (EN15), a via que antigamente ligava Bragança ao Porto e que foi substituída primeiro pelo itinerário principal nº.4 (IP4) e mais recentemente pela Autoestrada Transmontana, o troço da A4, entre Vila Real e Bragança.