Funcionários de escola de Penafiel em greve esta manhã

Os trabalhadores não docentes da Escola EB 2, 3 de Marecos, em Penafiel estiveram em greve até às 10h00. Um protesto contra a falta de funcionários nas escolas. A escola esteve fechada a cadeado, mas a GNR acabou por intervir pela manhã e abrir as portas do estabelecimento de ensino.

O rácio de auxiliares está a ser cumprido: são 17 funcionários não docentes para 550 alunos, mas a escola tem 13 alunos com necessidades educativas especiais.

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte sublinha que a portaria dos rácios não é funcional e que o decreto da escola inclusa exige que haja funcionários não docentes com formação adequada para cuidar dos alunos com necessidades educativas especiais.