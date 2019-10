Sindicato estima que há mais de 200 turmas sem professor no Algarve

Ao início da semana, entre cinco a seis mil alunos estavam sem pelo menos uma das disciplinas. A situação tem vindo a ser atenuada, mas mais de um mês depois do início das aulas mantêm-se as dificuldades, como explica Francisco Santos, diretor do Agrupamento Pinheiro e Rosa.