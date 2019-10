Conselho do Sul da Ordem dos Médicos tem 15 dias para explicar processos pendentes

As queixas contra médicos praticamente duplicaram entre 2016 e 2018 na região sul. Este ano, até setembro, já tinham entrado no Conselho Disciplinar do Sul da Ordem dos Médicos tantos processos como no ano passado. Na sequência do caso do bebé que nasceu com malformações graves, em Setúbal, o Conselho Regional do Sul anunciou, este sábado, que deu 15 dias ao Conselho Disciplinar para fazer um ponto da situação dos muitos processos pendentes.