3 mortos e 3 feridos em acidente no concelho de Redondo

O acidente que hoje fez três mortos no concelho de Redondo (Évora) deixou também três pessoas feridas, uma das quais em estado grave, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora.



As três vítimas mortais do acidente, o despiste de uma viatura ligeira, têm idades compreendidas entre os 20 e 30 anos, disse à agência Lusa fonte da GNR.



A mesma fonte adiantou que não foram ainda apuradas as causas do acidente, estando a caminho do local "uma polícia especial" para desenvolver a investigação.



A fonte do CDOS de Évora disse que o acidente ocorreu na Estrada Regional 381, junto à barragem da Vigia, e o alerta foi dado às 5:10.



Para o local foram mobilizados 35 operacionais, apoiados por 17 viaturas.



Para além dos bombeiros voluntários de Redondo e de Reguengos de Monsaraz, encontram-se no local elementos da PJ, GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

