A resposta de Costa a Marcelo: “Qualidade do vinho só se sabe depois de provar”

António Costa lamenta se há partidos arrependidos à esquerda, com dúvidas existenciais, mas avisa o Bloco de Esquerda que "amigo não empata amigo".

Na comissão nacional do PS, o líder socialista garantiu ainda ao PSD que não haverá uma "zona de tampão" para eventuais reformas estruturais.

António Costa desdramatizou também a parábola do vinho feita pelo Presidente da República, no discurso de tomada de posse do Governo, dizendo que há tempo para provar o Executivo.