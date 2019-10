Ana Catarina Mendes defende que estão lançadas sementes para novas vitórias do PS

A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, afirmou que abandona hoje este cargo após um ciclo de vitórias e defendeu que estão lançadas as sementes para que os socialistas obtenham um bom resultado nas próximas autárquicas. Ana Catarina Mendes falava aos jornalistas à entrada para a Comissão Nacional do PS, em Santarém, momentos antes de os dirigentes socialistas votarem a sua substituição por José Luís Carneiro no cargo de secretário-geral adjunto deste partido.