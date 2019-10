António Costa diz que a avaliação do novo Governo será feita pelos portugueses nos próximos quatro anos. É a resposta do primeiro-ministro a Marcelo Rebelo de Sousa, que, este sábado, no discurso de tomada de posse do Governo, alertou para o aumento das expectativas no Executivo socialista.

À chegada para a comissão nacional do PS, em Santarém, António Costa desvalorizou também o aviso do Presidente da República sobre os gastos públicos.