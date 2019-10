Casal agredido pelo filho com uma navalha em Portalegre

O estado de saúde de um casal de Portalegre ferido com gravidade após ter sido agredido na sua habitação pelo filho com uma navalha, no sábado, está a evoluir favoravelmente, disse à agência Lusa fonte hospitalar.



De acordo com o porta-voz da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), Ilídio Pinto Cardoso, as intervenções cirúrgicas abdominais a que ambos foram sujeitos "foram bem-sucedidas", estando os pacientes estáveis, internados em cirurgia.



Fonte da PSP disse à Lusa que o homem, com cerca de 40 anos, se entregou à polícia, após ter agredido os pais com "uma navalha tipo militar", sendo ainda "desconhecidos os motivos" das agressões.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre referiu que os agredidos são um homem, de 66 anos e uma mulher, de 62, tendo a ocorrência sido registada na Rua de São Bartolomeu.

