Projeto "Cavalos-marinhos desconhecidos" para saber mais sobre as espécies existentes em Portugal

Foi lançado este sábado o projeto de ciência cidadã "Cavalos-marinhos desconhecidos". A ideia é recolher dados sobre o estado das duas espécies de cavalo-marinho existentes em Portugal, com a ajuda de professores e alunos de escolas de mergulho. Na Ria Formosa, no Algarve, as populações de cavalo-marinhos sofreram um acentuado declínio.