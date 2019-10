Seis pessoas vítimas de acidente no Redondo seguiam em viatura de 2 lugares

O acidente que hoje fez três mortos no concelho de Redondo (Évora) deixou também três pessoas feridas, uma das quais em estado grave. A Polícia Judiciária está a investigar o acidente com contornos invulgares, dado que as seis vítimas, com idades entre os 20 e os 30 anos, seguiam numa viatura ligeira de mercadorias de apenas 2 lugares, como explica o repórter Hugo Alcântara.