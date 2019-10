Urgência pediátrica do Garcia de Orta reabre esta manhã

Os casos urgentes foram encaminhados para os Hospitais Santa Maria e Dona Estefânia.



A situação motivou a um protesto por parte dos utentes de Almada e do Seixal no passado sábado.



Em causa está a falta de médicos que cumpram a escala noturna da urgência pediátrica do hospital.



No início do mês, a administração do Garcia de Orta disse que ia resolver este problema que já se arrasta há mais de um ano.



Garantiu que ia criar um acordo com a União das Misericórdias para dar resposta à insuficiência de especialistas.