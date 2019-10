Drone da Polícia Marítima nas operação de busca a estrangeiro que desapareceu em Peniche

As buscas para encontrar um homem, com nacionalidades coreana e norte-americana, que na segunda-feira caiu ao mar em Peniche, foram retomadas às 07:00, com reforço de meios, disse o comandante da capitania local.

Vasco Cristo adiantou à agência Lusa que foram empenhadas duas lanchas, uma do Instituto de Socorros a Náufragos e outra da Marinha.

Um drone (veículo aéreo não tripulado) da Polícia Marítima está também a ajudar nas buscas em locais inacessíveis junto à costa.

Por terra, as buscas estão a ser asseguradas por meios da Polícia Marítima, PSP e bombeiros de Peniche e o capitão do Porto acrescentou que está a ser ponderado acionar uma equipa de mergulhadores para reforçar as buscas.

As operações de socorro já mobilizaram pelo menos 29 operacionais e três veículos.

Na tarde de segunda-feira, um homem com cerca de 60 anos, de nacionalidades coreana e norte-americana, "encontrava-se em zona de perigo junto à água", no Cabo Carvoeiro, Peniche, quando foi arrastado por uma onda e desapareceu no mar.