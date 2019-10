ADSE pode apresentar défice já a partir do próximo ano

A ADSE corre o risco de registar contas negativas já a partir do próximo ano. O alerta é feito na auditoria do Tribunal de Contas (TdC) ao funcionamento do subsistema de saúde dos trabalhadores do Estado.

O relatório diz que é fundamental aumentar a receita, nomeadamente através do alargamento da ADSE a mais pessoas.

A auditoria do Tribunal de Contas, realizada a pedido da Assembleia da República, explica ainda que a ADSE continua a financiar cuidados que compete ao Serviços Nacional de Saúde (SNS) prestar.

É o caso do transporte de doentes para serviços do SNS ou os cuidados respiratórios domiciliários, encargos que significaram, em 2017, uma despesa de 55 milhões de euros.

As dívidas do Estado e das regiões autónomas, que ascendem aos 184 milhões de euros pela não entrega de descontos cobrados aos funcionários públicos, também entram para as contas.

O TdC recomenda que os encargos suportados pela ADSE que são da responsabilidade do Estado sejam financiados por receitas gerais do Orçamento e não pelos descontos. Mantém ainda um risco que já tinha tornado público, de conflito de interesses, já que o Estado tem uma representação maioritária nos órgãos do instituto.