Dois feridos em acidente na A1 em Santarém

Dois camiões colidiram esta quarta-feira e obrigaram ao corte da A1, no sentido sul-norte. Os 2 condutores sofreram ferimentos ligeiros. Opesados transportavam matérias perigosas, entre elas a soda cáustica, o que causou a maior difculdade aos bombeiros.

Os pesados transportavam matérias perigosas, entre elas a soda cáustica, o que causou a maior dificuldade aos bombeiros. Estiveram no local 14 veículos dos bombeiros de Santarém, apoiados por elementos da GNR. A SIC falou com o comandante dos Sapadores de Santarém, José Guilherme.