Novo Aeroporto do Montijo corre risco de inundação até 2050

Um estudo internacional sobre zonas do Mundo em risco com a subida do nível médio do mar, corrobora que o novo Aeroporto do Montijo corre o risco de inundação até 2050.

A zona do Montijo é muito suscetível a subidas da maré, um problema que pode afetar o futuro aeroporto.

As inundações podem surgir em casos de marés muito altas e em situações de tempestades.

Carlos Antunes, investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em entrevista à TSF, diz que a estratégia de adaptação climática, nestes cenários, deve passar por sair, abandonar e não ocupar as zonas em risco.