"Sundae Bloody Sundae": o anúncio da McDonald's que está a gerar polémica

A McDonald's pediu desculpa por uma campanha de marketing de Halloween que promoveu uma sobremesa em Portugal com as palavras: "Sundae Bloody Sundae".

O termo "Sunday Bloody" (Domingo Sangrento) é usado para referir um dos dias mais problemáticos na Irlanda do Norte, quando treze pessoas foram mortas a tiro pelo exército.

De acordo com a CNN, os anúncios provocaram indignação quando as fotos foram compartilhadas nas redes sociais.

A McDonald's afirmou que a campanha de marketing não pretende fazer uma "referência insensível a nenhum evento histórico".

"Pedimos sinceras desculpas por qualquer ofensa ou angústia que isso possa ter causado", disse uma porta-voz do McDonald's de Portugal.

A porta-voz ainda explicou que os anúncios da sobremesa ("Sundae Sangrento") foram projetados como uma comemoração do Dia das Bruxas, mas a promoção foi cancelada.

O Domingo Sangrento foi manchete em todo o mundo quando os soldados abriram fogo contra uma marcha pelos direitos civis em Londonderry, no domingo, a 30 de janeiro de 1972.

Uma foto do anúncio, com a marca McDonald's, foi partilhada na internet por um utilizador irlandês no Twitter, que escreveu: "Portugal é cancelado".