O Ministério Público abriu um inquérito-crime para investigar a clínica onde foram realizadas as ecografias à mãe do bebé que nasceu com malformações graves em Setúbal.

O caso está agora nas mãos no Departamento de Investigação e Ação Penal de Setúbal.

O jornal Expresso revela hoje que a Ordem dos Médicos vai, até ao final do ano, disponibilizar uma lista com o nome de todos os obstetras que estejam habilitados a realizar ecografias.