Ordem dos Médicos vai lançar base de dados com obstetras aptos para ecografias

As grávidas vão passar a ter acesso a uma lista dos médicos habilitados a fazer ecografias obstétricas. A base de dados, que vai ser lançada até ao final do ano, vai poder ser consultada no site da Ordem dos Médicos.

A listagem terá livre acesso. Qualquer pessoa poderá pesquisar pelo nome de um médico e ficar assim a saber se tem ou não aptidão para fazer ecografias obstétricas.

O Bastonário da Ordem dos Médicos acredita que a divulgação desta lista vai contribuir para devolver a credibilidade aos obstetras e a serenidade às grávidas, depois do caso do bebé que nasceu com malformações graves.