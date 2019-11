Autarcas arguidos no caso das lojas inteativas de turismo

Mais de 120 autarcas vão ser constituídos arguidos no caso das lojas interativas de turismo.

O Jornal de Notícias escreve hoje que o Ministério Público prepara-se para duplicar as acusações contra autarcas, vice-presidentes, vereadores e técnicos das autarquias.

Em causa está um novo inquérito nascido a partir da Operação Éter relacionada com ajustes diretos para a instalação de lojas interativas de turismo.

O antigo presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal foi acusado e está atualmente em prisão preventiva no âmbito da Operação Éter.