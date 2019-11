Corpo de homem que caiu ao mar no domingo apareceu no Osso da Baleia

O corpo do homem que caiu ao mar em São Pedro de Moel no domingo foi encontrado este sábado na praia do Osso da Baleia, algumas dezenas de quilómetros a norte daquela praia do concelho da Marinha Grande.

Um homem de 23 anos de idade que caiu ao mar, no domingo, 27 de outubro, quando se encontrava à pesca na praia de São Pedro de Moel, junto ao Farol do Penedo da Saudade, foi hoje encontrado na praia do Osso da Baleia, no concelho de Pombal, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta sobre o aparecimento do corpo, na praia do Osso da Baleia, foi dado pelas 11:00 de hoje, adiantou a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

O pescador não sabia nadar, de acordo com informações prestadas por familiares da vítima, que a acompanhavam na ocasião e, pelas 15:00 de domingo passado, alertaram as autoridades para o acidente, disse então à agência Lusa Paulo Gomes Agostinho, comandante do Porto da Nazaré, igualmente no distrito de Leiria.

Lusa