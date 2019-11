Depressão Amelie traz chuva e vento forte

Pelo menos até ao início da próxima semana, a chuva deverá continuar.



A partir do final do dia de hoje, o vento será mais forte, principalmente no litoral norte e centro e nas terras altas, com rajada máxima até 90 km/h.

A depressão Amelie vai ainda afetar a agitação marítima, que deverá ser pior a norte do Cabo Raso, para onde já foi emitido um aviso amarelo.

"Uma depressão centrada a sul da Islândia às 21UTC* de dia 1 de novembro de 2019 e em deslocamento para leste-sueste, em direção ao Golfo da Biscaia", segundo o IPMA.