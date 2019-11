Depressão Amelie traz chuva e vento forte até 2.ª feira

Pelo menos até ao início da próxima semana, a chuva vai continuar e os ventos vão ser mais fortes, mas o impacto não deverá ser significativo, segundo o IPMA.

A depressão Amelie estava, esta sexta feira, centrada no sul da Islândia, mas em movimento em direção ao Golfo da Biscaia.

Deverá passar por Portugal durante o fim de semana, com a previsão de ventos mais fortes já na tarde de sábado. O impacto não deverá ser muito significativo, mas o vento e o estado do mar vão ser afetados, pelo que já foi emitido um aviso amarelo para a zona a norte do Cabo Raso.