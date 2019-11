Detidos 5 guardas prisionais em operação de "grande envergadura" na cadeia de Paços de Ferreira

A Polícia Judiciária (PJ) informou ter realizado hoje uma "operação de grande envergadura" no combate ao tráfico de estupefacientes na cadeia de Paços de Ferreira, que incluiu 52 buscas em estabelecimentos prisionais, domicílios e espaços comerciais.

Segundo um comunicado da autoridade, as buscas realizadas no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira foram presididas por três magistrados do Ministério Público.



Nas operações em "ambiente carcerário", lê-se no documento, "a PJ contou com a prestimosa colaboração da DGRSP (Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais), incluindo o Grupo de Intervenção e Segurança Prisional - GISP, entidade que, desde o primeiro momento, colaborou ativamente nas investigações em curso".



A operação policial, que ocorreu no âmbito de inquéritos titulados pelo DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Porto Este-Penafiel, deu também cumprimento a seis mandados de detenção.

Lusa