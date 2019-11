Socialista José Leitão eleito novo presidente da Assembleia Municipal de Lisboa

O socialista José Leitão foi esta terça-feira eleito presidente da Assembleia Municipal de Lisboa (AML), através de escrutínio secreto, com 44 votos a favor, 13 contra e 14 abstenções, sucedendo a Helena Roseta.

Após o período de votação e antes de prosseguir na ordem de trabalhos, José Leitão agradeceu a confiança que lhe foi depositada e defendeu que a assembleia municipal é "o segundo parlamento mais importante do país", realçando o papel de escrutínio à autarquia e a possibilidade de "enorme participação dos cidadãos".

Na sua intervenção, o também líder da bancada socialista da AML enalteceu ainda o "trabalho notável desenvolvido pela senhora [ex] presidente Helena Roseta" que, na sua ótica, "teve um papel essencial na projeção desta assembleia e no desenvolvimento de todas as competências" atribuídas por lei.

O advogado de 69 anos foi um dos fundadores do PS, tendo sido secretário-coordenador da Juventude Socialista e deputado à Assembleia da República em várias legislaturas. José Leitão é docente dos cursos de pós-graduação e mestrado em Migrações, Inter-Etnicidades e Transnacionalismo na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa desde a sua criação, em 2003.

"Foi sobretudo quando exerceu funções públicas como Alto-Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas, entre 1996 e 2002, que o seu trabalho dedicado à temática das minorias étnicas e migrações lhe granjeou notoriedade", refere a autarquia num comunicado enviado à Lusa em outubro, altura em que foi anunciada a indicação do nome de José Leitão para assumir a presidência da AML.

O deputado municipal do PS já publicou várias obras académicas sobre o tema das migrações, foi vice-presidente da CIVITAS -- Associação para a Defesa e Promoção dos Direitos Humanos e é atualmente presidente da Direção do Centro de Reflexão Cristã.

O socialista Rui Paulo Figueiredo mantém-se como 1.º secretário da mesa da AML e a social-democrata Virgínia Estorninho como 2.ª secretária.Helena Roseta anunciou a sua renúncia aos cargos de deputada municipal e de presidente da AML, a 17 de outubro, num jantar marcado com os Cidadãos Por Lisboa, que fundou em 2007.

Nas eleições autárquicas de 2017, o PS conseguiu a maioria na assembleia municipal, incluindo na sua lista candidatos independentes do movimento liderado por Helena Roseta.

Na câmara, a perda da maioria absoluta levou os socialistas a fazerem um acordo com o BE, ao qual foram entregues pelouros.

Na sessão plenária, a decorrer esta tarde no Fórum Lisboa, os deputados municipais votaram ainda a eleição de dois presidentes de junta, um efetivo e um suplente, para integrarem o XXIV Congresso Nacional da Associação Nacional de Municípios Portugueses.

O presidente da Junta de Freguesia do Parque das Nações, Mário Patrício (PS), foi eleito representante efetivo e a presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, Carla Madeira (PS), foi eleita como suplente, com 48 votos favor, quatro contra e 18 abstenções.

Lusa