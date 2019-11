Ainda há turmas sem professores quase 2 meses após o início do ano letivo

Quase dois meses depois do arranque do ano letivo, há turmas sem professores e com matérias em atraso.

É o caso da escola António Gedeão, em Odivelas, onde, de acordo com os pais, há pelo menos uma turma que está sem professores a três disciplinas. A direção da escola através do Ministério da Educação desmente esta situação.

No entanto, segundo Jorge Ascenção da Confederação Nacional das Associações de Pais, o caso da EB António Gedeão não é um caso isolado, outras tantas queixas têm chegado à CONFAP.