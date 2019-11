Dois postes de alta tensão caíram na freguesia de São Martinho do Campo

Dois postes de alta tensão caíram no final desta manhã de quarta-feira, na freguesia de São Martinho do Campo, concelho da Póvoa do Lanhoso.

Os postes em questão são propriedade da REN e não se encontravam em funcionamento.

As estruturas estavam a ser desmontadas esta manhã pelos técnicos quando vergaram.

Um dos postes chegou mesmo a atingir o telhado de uma casa.

A REN assegura que os procedimentos de segurança foram acionados de imediato e que foram reforçadas as equipas no local para reparar os danos.

Já foi também aberto um inquérito para apurar as causas do acidente.