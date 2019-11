Rui Rio era o único candidato e foi eleito líder da bancada parlamentar do PSD

Rui Rio foi, esta quarta-feira, eleito líder da bancada parlamentar do PSD com cerca de 90% dos votos. Um cargo que vai acumular com a presidência do partido até ao congresso de fevereiro.

A dois dias do conselho nacional que vai marcar as eleições diretas do partido, o líder do PSD sai em defesa de um modelo de pagamento de quotas que combate as "vigarices", mas admite abrir os cadernos eleitorais a militantes sem quotas pagas e simpatizantes.

O Conselho Nacional realiza-se na sexta-feira e Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz são candidatos.