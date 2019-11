28.ª edição do Guimarães Jazz começa hoje

Bebeto Matthews

Charles Lloyd, Eric Harland, Joe Lovano, Antonio Sánchez e Vijay Iyer são alguns dos músicos que irão atuar nos próximos dias em Guimarães, no âmbito da 28.ª edição do Guimarães Jazz, que começa hoje.

A programação deste ano inclui 13 concertos, em 10 dias consecutivos, com uma programação "multidisciplinar", que irá "tentar alcançar" o "máximo de amplitude possível" das diferentes gerações e variantes daquele estilo musical.

Até 16 de novembro, atuarão em vários palcos daquela cidade minhota músicos como Charles Lloyd, Eric Harland, Joe Lovano, Antonio Sánchez, Vijay Iyer, Craig Taborn, Lina Nyberg, Rudy Royston e Andrew Rathbun, sem esquecer a "componente de formação" habitual do festival.

A organização garante que o programa "revela um equilíbrio entre os artistas convidados, numa tentativa de alcançar o máximo de amplitude possível na representação das diferentes gerações e estilos que marcam o jazz do presente".

Os concertos realizar-se-ão no Centro Cultural Vila Flor, onde será dado o arranque do evento, hoje, com o saxofonista Charles Lloyd, e no Centro Internacional das Artes José de Guimarães.

A destacar o concerto com entrada gratuita (domingo) da Big Band e Ensemble de Cordas ESMAE (da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto), dirigida por Geof Bradfield.

Caberá ao Andrew Rathbun Large Ensemble encerrar a 28.ª edição número Guimarães Jazz, também no Centro Cultural Vila Flor, no dia 16.