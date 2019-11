Bloco de Esquerda insiste na reversão dos cortes da Troika

O líder da CGTP, Arménio Carlos, garante que a contestação vai aumentar caso o governo mantenha as alterações à legislação laboral aprovadas na última legislatura.

No final da reunião com a central sindical, o Bloco de Esquerda anunciou que vai insistir na reversão dos cortes da Troika na lei do trabalho. O partido liderado por Catarina Martins apresentou quatro projetos de lei, onde está, por exemplo, a reposição dos 25 dias de férias.

As propostas do Bloco não deverão, no entanto, sair do papel porque António Costa já afastou a hipótese de voltar a mexer na legislação laboral. Aliás, este foi o argumento que fez cair as negociações entre PS e Bloco de Esquerda para um acordo escrito para a legislatura.