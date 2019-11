Conhecida hoje a sentença dos 11 polícias suspeitos de agredirem um adepto  do Boavista

A agressão, que deixou o adepto com lesões graves na visão, terá acontecido em 2014, num dia de jogo entre o Vitória de Guimarães e o Boavista.

À saída do autocarro, o adepto não terá respeitado a ordem do agente para que se movimentasse e terá sido imobilizado no chão.

Depois outros agentes terão continuado com as agressões.



O caso já tinha sido arquivado por um juiz de instrução criminal, por considerar que não era possível identificar os agressores, mas o Ministério Público e a vítima recorreram da decisão.