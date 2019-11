As crianças dos jardins de infância de Almeirim estão a aprender a andar de bicicleta. Além das vantagens óbvias, os técnicos sublinham o benefício que estas aulas têm para a coordenação motora das crianças.

As crianças entre os três e os seis anos estão a aprender a andar de bicicleta sem pedais e sem rodinhas. As aulas, que são gratuitas, são dadas por técnicos do município.

O projeto é uma parceria entre a Câmara Municipal e a Federação Portuguesa de Ciclismo.