Trabalhador que caiu em pedreira de Vila Viçosa estaria a descarregar pedra mármore

Ainda não foi encontrado o condutor do camião que caiu este sábado numa pedreira em Vila Viçosa e ficou submerso.

Os mergulhadores encontram o veículo a 20 metros de profundidade, mas o motorista não estava no interior da cabine.

As buscas foram suspensas com o cair da noite e são retomadas este domingo com reforço de meios. A vítima será um trabalhador, de 51 anos, residente no concelho vizinho de Borba.

A 2.ª comandante distrital de operações de socorro de Évora, Maria João Rosado, relatou que a viatura ficou "deformada" com a queda no fundo da pedreira, onde há muita rocha.

Por enquanto, as autoridades "não estão a equacionar" a hipótese de bombear a água da pedreira de mármore desativada.

O alerta, segundo o CDOS de Évora, foi dado às 09:42.

Este acidente aconteceu quase um ano depois (a data assinala-se no próximo dia 19) do desastre ocorrido no vizinho concelho de Borba, que provocou cinco mortos, devido ao aluimento de parte de uma estrada municipal que arrastou terra e pedras para o interior de duas pedreiras.