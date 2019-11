Retomadas as buscas para resgatar condutor do camião que caiu em pedreira em Vila Viçosa

Proteção Civil reforça meios para resgatar condutor do camião que caiu na pedreira

Mergulhadores e equipas cinotécnicas para localizar o corpo do homem que está desaparecido desde ontem. Estão no local 30 operacionais auxiliados por 15 viaturas, como explica o repórter da SIC, Pedro Galego.

O camião caiu este sábado, de manhã, numa pedreira, em Vila Viçosa. O acidente fez uma vítima mortal: o condutor, que estava manobrar a máquina, e que segundo a Protecção Civil, teria cerca de 50 anos de idade.

O homem terá ficado encarcerado, dentro do veículo, que ficou submerso no interior da pedreira.

O alerta às autoridades foi dado por volta das 9h40 e foram mobilizados, para o local, elementos do corpo de bombeiros e, mais tarde, uma equipa de mergulhadores.



Às 14h00 o corpo da vítima não tinha ainda sido resgatado, mas os elementos desta força especial dos bombeiros já o tinham localizado.

Este acidente acontece na véspera do aniversário da derrocada que, faz no dia 19 um ano, provocou cinco mortos no concelho vizinho de Borba, também numa pedreira.