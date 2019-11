Autoridades procuram suspeito de balear duas mulheres em Reguengos de Monsaraz

As autoridades policiais estão a tentar localizar o suspeito de ter baleado duas mulheres, no domingo à noite, numa aldeia do concelho de Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, revelou hoje fonte da GNR.

A mesma fonte adiantou à agência Lusa que a tentativa de homicídio ocorreu, na pequena povoação de Cumeada, com alerta às 21:59 de domingo, indicando que o suspeito é um homem de 51 anos, ex-marido e ex-sogro das vítimas.

Segundo a fonte da GNR, as duas mulheres, de 54 e 73 anos, foram atingidas com disparos de uma arma de fogo e ficaram em estado grave, tendo sido transportadas, inicialmente, para o Hospital do Espírito Santo de Évora e, mais tarde, para os hospitais de S. José e Santa Maria, em Lisboa.

O crime ocorreu na casa da ex-mulher do suspeito, onde vivia com a mãe, referiu, assinalando que as autoridades ainda não determinaram se o homem, que se encontra a monte, agiu sozinho ou com a ajuda de terceiros.

O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ), estando a GNR a colaborar nas diligências para tentar encontrar o suspeito.

Lusa