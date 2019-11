DGS pondera dar vacina contra a pneumonia pneumocócica aos maiores de 65 anos

A Direção-Geral de Saúde está a ponderar dar a vacina contra a pneumonia pneumocócica aos maiores de 65 anos.

A vacina prevenar já está no Plano Nacional de Vacinação, desde 2015, e é dada a todas as crianças até aos 5 anos. Também é grátis para os menores de 18 anos que têm doenças cardíacas, renais ou do fígado, e também para os transplantados.

Quanto aos adultos, a vacina prevenar também é grátis para quem tem cancro ou doenças do sistema imunitário.

A Comissão Técnica de Vacinação pretende agora alargar a gratuitidade aos idosos, para diminuir as pneumonias consideradas de fim de vida.

Já a Fundação Portuguesa do Pulmão quer que a gratuitidade seja também alargada aos que têm doenças respiratórias crónicas.