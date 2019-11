Dez feridos em colisão entre dois autocarros no Seixal

Dez pessoas sofreram esta segunda-feira ferimentos ligeiros devido a uma colisão entre dois autocarros da empresa TST - Transportes Sul do Tejo, cerca das 15:10, na Amora, concelho do Seixal, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal.

Segundo a mesma fonte, sete pessoas foram transportadas ao hospital: quatro para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, duas para o Hospital do Barreiro e uma para Hospital de São José, em Lisboa.

As outras três pessoas não necessitaram de receber tratamento hospitalar.

De acordo com os bombeiros, as vítimas do acidente, que ocorreu na Avenida Marcos Portugal, na Amora, sofreram apenas ferimentos ligeiros, mas não foi possível confirmar a informação junto das instituições hospitalares.

No local do acidente estiveram 27 operacionais da PSP e dos bombeiros da Amora e do Seixal, apoiados por 14 viaturas.

Lusa