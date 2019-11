GNR detém homem de 20 anos por violência doméstica

Um homem de 20 anos foi detido, em Vila Velha de Ródão, distrito de Castelo Branco, pelo crime de violência doméstica sobre a sua namorada, anunciou hoje a GNR.

Em comunicado, O Comando Territorial de Castelo Branco adianta que a detenção ocorreu no âmbito de uma investigação relacionada com violência doméstica em que o suspeito terá agredido, física e psicologicamente, a ex-namorada, de 19 anos, com quem manteve uma relação durante quatro anos.

"As agressões físicas terão sido infligidas durante o tempo em que estiveram juntos. Após a separação, o suspeito continuou a agredir verbalmente a vítima com insultos e ameaças de morte, intimidando-a com a publicação de fotografias íntimas nas redes sociais", lê-se na nota.

A GNR explica ainda que, das diligências efetuadas, resultou o cumprimento de um mandado de detenção, dado o perigo de continuidade da violência praticada, e de dois mandados de busca em residências nos concelhos de Lisboa e de Vila Velha de Ródão, que culminaram na apreensão de dois computadores e dois telemóveis.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Castelo Branco, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de proibição de contacto por qualquer forma ou meio com a vítima, controlado com pulseira eletrónica e de proibição de aquisição e posse de quaisquer armas.

