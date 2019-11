Homem morre atropelado em Vila Nova de Gaia

Um homem morreu esta segunda-feira após ser atropelado por um veículo ligeiro na freguesia do Olival, em Vila Nova de Gaia, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

"Recebemos o alerta às 19:50 para um atropelamento rodoviário, por parte de um veículo ligeiro, que causou uma vítima mortal. O óbito foi declarado no local", afirmou fonte do CDOS do Porto.

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu na Estrada Nacional 109 no Olival, concelho de Vila Nova de Gaia.

Foram chamados ao local os bombeiros de Crestuma, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR.

Lusa