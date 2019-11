Presidente da República quer Europa preocupada com as pessoas

Marcelo Rebelo de Sousa diz que a Europa tem de se preocupar em primeiro lugar com as pessoas. O Presidente da República, que iniciou esta segunda-feira uma visita de Estado a Itália, diz partilhar a preocupação com o Presidente italiano Sérgio Mattarella, com quem pretende encontrar pontes para reabilitar o papel da Europa no mundo.