Segundo dia de greve no Hospital da Universidade de Coimbra

Os trabalhadores do serviço de alimentação do hospital da Universidade de Coimbra estão em greve. Exigem aumento dos salários e melhores condições de trabalho. Em causa estão cerca de três mil refeições para trabalhadores e utentes.

Os funcionários dos serviços de alimentação já tinham estado em greve há 15 dias e voltam a parar nos dias 24 e 25.

No final do mês, os funcionários dos serviços de alimentação das seis unidades do centro hospitalar manifestam-se, em Lisboa.