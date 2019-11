Imigração em Portugal continua a aumentar

A imigração em Portugal aumentou 18 por cento este ano, segundo dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. A comunidade brasileira continua a ser a maior e é a primeira vez que a Índia faz parte dos paises com maior número de autorizações de residência.

A dois meses do final do ano, já foram concedidas, de acordo com o SEF, quase 111 mil novas autorizações de residência.

Os brasileiros continuam no topo da lista, não só são a maior comunidade estrangeira a residir em Portugal como estão em primeiro lugar na tabela de novos pedidos de residência. Seguidos dos britânicos, italianos, indianos e nepaleses.

Destaque para os britânicos que subiram do quarto ao segundo lugar no que ao pedido de novas autorizações diz respeito. A comunidade britânica era a quinta a constar na lista das comunidades com mais residentes em Portugal e passou, agora, ao terceiro lugar, logo após o Brasil e Cabo Verde.

Segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o número de imigrantes em Portugal, deverá ultrapassar as 566 mil pessoas este ano.