Marcelo reúne-se hoje com o homólogo italiano e primeiro-ministro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai reunir-se hoje em Roma com o seu homólogo italiano, Sergio Mattarella, e com o primeiro-ministro Giuseppe Conte, durante a sua visita de Estado a Itália.

O chefe de Estado, que chegou à capital italiana na segunda-feira à tarde, tem o dia de hoje dedicado a contactos institucionais de alto nível e termina esta visita em Bolonha, na quarta-feira.

Hoje de manhã, será recebido pelo Presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, no Palácio do Quirinal, com uma cerimónia oficial de boas-vindas com honras militares, marcada para as 11:00 horas locais (10:00 em Lisboa).

No final do encontro, estão previstas declarações dos dois chefes de Estado à comunicação social.

Na segunda-feira à noite, perante representantes da comunidade portuguesa em Itália, Marcelo Rebelo de Sousa falou da sua "relação fraternal" com Sergio Mattarella e elogiou a sua "personalidade excecional, como homem, como jurista, como humanista, como político, como estadista".

O Presidente da República referiu que os dois são "professores de Direito, do mesmo grupo dos professores de Direito a que também pertenciam há 30 anos ou mais o atual Presidente alemão e o atual Presidente grego", observando: "São assim as vicissitudes do destino".

Quanto aos objetivos desta visita, à chegada a Roma, afirmou: "Estreitamento das relações entre Portugal e a Itália, posições comuns sobre a União Europeia, colaboração em relação a África, a pensar na cimeira durante a presidência portuguesa, e visão transatlântica e debate sobre a NATO".

Hoje, depois de deixar o Palácio do Quirinal, Marcelo Rebelo de Sousa irá reunir-se com a presidente do Senado, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e com o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, na sede do Governo italiano, num encontro seguido de almoço.Mais tarde, terá ainda uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Roberto Fico, e um jantar oficial em sua honra oferecido pelo Presidente da República Italiana.

Nesta visita à quarta maior economia da União Europeia, Marcelo Rebelo de Sousa está acompanhado pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, e pelos deputados à Assembleia da República Jorge Lacão, do PS, Adão Silva, do PSD, e Bruno Dias, do PCP.

Na quarta-feira de manhã, Marcelo Rebelo de Sousa irá prestar homenagem ao soldado desconhecido, antes de viajar de comboio de Roma para Bolonha, para um dia dedicado "à importância da educação e do ensino superior".

Esta é a sua 16.ª visita de Estado e a sua quarta deslocação a Itália como chefe de Estado, onde foi logo no início do seu mandato, em maio de 2016, tendo sido recebido na altura em Roma pelo Presidente italiano, Sergio Mattarella.

Em maio de 2018, Marcelo Rebelo de Sousa esteve em Florença, para uma conferência sobre a Europa, e em maio deste ano participou em Nápoles numa reunião da organização empresarial Cotec Europa - iniciativas em que Sergio Mattarella também marcou presença.

O Presidente de Itália, por sua vez, efetuou uma visita de Estado a Portugal em dezembro de 2017.Os dois estiveram juntos uma dezena de vezes, sobretudo em encontros do Grupo de Arraiolos, que junta presidentes europeus sem poderes executivos, e da Cotec Europa.

