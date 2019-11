O ministro português da defesa discorda das declarações do Presidente Francês Emmanuel Macron, que na semana passada afirmou que a NATO se encontra em "morte cerebral".

João Gomes Cravinho participou esta terça-feira numa reunião de ministros da defesa em Bruxelas.

Em cima da mesa esteve o reforço do pilar europeu da Organização do Tratado do Atlântico Norte.